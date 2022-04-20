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«Головин — один из лучших наших игроков». Мостовой оценил игру российского полузащитника «Монако»

Мостовой высказался об игре Головина в матче против «Ниццы»
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0).

«Молодец, красавец, рад за него! Я всегда о Головине говорил, что он один из лучших у нас игроков, поэтому он и уехал. Он там нужен, и он там играет. Данный гол лишний раз подтверждает мои слова. Тем более я знаю, что такое играть во Франции, я там играл три года. Знаю, как там тяжело, знаю, как там забивать. И все это на себе испытал. Там все иначе», — сказал Александр Мостовой корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Отметим, что 25-летний россиянин стал автором победного гола. Для Александра это стал первый забитый мяч в 2022 году.

В турнирной таблице «Монако» в настоящий момент занимает 4-е место с 56 очками.

Александр Головин
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 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
5
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
6
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
13
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
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 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
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 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
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Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
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 - : -
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Мартен Террье

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Виссам Бен-Йеддер

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Бенжамен Буриго

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