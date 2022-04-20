Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 33-го тура чемпионата Франции против «Ниццы» (1:0).

«Молодец, красавец, рад за него! Я всегда о Головине говорил, что он один из лучших у нас игроков, поэтому он и уехал. Он там нужен, и он там играет. Данный гол лишний раз подтверждает мои слова. Тем более я знаю, что такое играть во Франции, я там играл три года. Знаю, как там тяжело, знаю, как там забивать. И все это на себе испытал. Там все иначе», — сказал Александр Мостовой корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Отметим, что 25-летний россиянин стал автором победного гола. Для Александра это стал первый забитый мяч в 2022 году.

В турнирной таблице «Монако» в настоящий момент занимает 4-е место с 56 очками.