«Нант» вышел в 1/16 финала Кубка Франции
17:11
В Кубке Франции клубы играют на стадии 1/32 финала. «Нант» победил «Байоннэ» со счетом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира.
Кубок Франции
1/32 финала
«Байоннэ» — «Нант» — 0:2 (0:1)
Голы: Кулибали, 13 (0:1). Абед, 90+4 (0:2).
Судья: Амель (Франция).
4 января. Байонна. Стадион «Stade Jean-Dauger».
«Фабрег» — «Пари ФК» — 0:2 (0:1)
«Ньор» — «Сен-Пьерруаз» — 1:2 (0:0)
«Версаль 78» — «Гранвиль» — 1:2 (1:1)
«Гюшен» — «Кан» — 1:2 (0:2)
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