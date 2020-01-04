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«Нант» вышел в 1/16 финала Кубка Франции

17:11
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В Кубке Франции клубы играют на стадии 1/32 финала. «Нант» победил «Байоннэ» со счетом 2:0 и вышел в следующую стадию турнира.

Кубок Франции

1/32 финала

«Байоннэ» — «Нант» — 0:2 (0:1)

Голы: Кулибали, 13 (0:1). Абед, 90+4 (0:2).

Судья: Амель (Франция).

4 января. Байонна. Стадион «Stade Jean-Dauger».

«Фабрег» — «Пари ФК» — 0:2 (0:1)

«Ньор» — «Сен-Пьерруаз» — 1:2 (0:0)

«Версаль 78» — «Гранвиль» — 1:2 (1:1)

«Гюшен» — «Кан» — 1:2 (0:2)

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