"Нант" в гостях обыграл "Кан"

В перенесенном матче 23-го тура чемпионата Франции "Нант" в гостях выиграл у "Кана" (1:0). Единственный мяч с пенальти на 80-й минуте забил Валентен Ронжье.

Гости с 34-й минуты играли в меньшинстве. Обе команды имеют в активе 27 очков и делят 14-15 места.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Кан" - "Нант" - 0:1 (0:0)

Гол: Ронжье, 80 - с пенальти.

"Кан": Самба, Джикю, Гильбер, Армугом, Гради, Оньянге (Кауи, 62), Фажр, Дьоманде, Бовю (Кривелли, 69), Бамму, Жозеф (Нинга, 72).

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Ие, Кватенг (Фабиу да Силва, 90+2), Траоре, Диегу Карлос, Ронжье, Жиротто, Уорис (Крхин, 84), Эйсерик (Туре, 46), Кулибали.

Предупреждения: Жиротто, 26. Паллуа, 34. Гильбер, 55. Дьоманде, 59. Армугом, 71. Джикю, 78.

Удаление: Жиротто, 34.

Судья: Делажо.

13 февраля. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".

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