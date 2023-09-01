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1 сентября, 23:54

«Марсель» в большинстве не смог обыграть «Нант»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче 4-го тура чемпионата Фпанции-2023/24 — 1:1.

Счет в игре на 4-й минуте открыл фингер гостей Исмаила Сарр. Через 5 минут защитник «Нанта» Бастьен Меюпью получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

На 39-й минуте форвард хозяев Ахмед Мостафа Мохамед сравнял счет.

«Марсель» набрал 8 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице лиги 1. На второй строчке находится «Монако» с 7 баллами, но команда еще не провела свой матч 4-го тура. «Нант» занимает 15-е место в 2 баллами.

Франция. Лига 1. 4-й тур
01 сент, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:1
Марсель

Футбол
ФК Марсель
ФК Нант
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
2
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
3
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
4
 Брест 3 2 0 1 5-5 6
5
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ренн 3 1 2 0 8-4 5
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 - : -
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 3
П
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
И К Ж
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
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