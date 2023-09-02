«Ницца» расторгла контракт с Шмейхелем

«Ницца» на официальном сайте объявила об уходе голкипера Каспера Шмейхеля. 36-летний датчанин стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подписать Шмейхеля в качестве замены Кепе Аррисабалаге, который перешел в «Реал».

Шмейхель с 2020 года играл во Франции. Он принял участие в 46 матчах, в которых пропустил 47 голов. На его счету 13 встреч без пропущенных мячей.