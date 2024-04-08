Асенсио заявил о желании завоевать все трофеи с «ПСЖ» в этом сезоне
Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио рассказал о целях команды на остаток сезона. Футболист намерен завоевать как можно больше трофеев.
«Наступает самая важная часть сезона, заключительный отрезок в лиге 1, мы вышли в финал Кубка Франции. Впереди что-то очень приятное в Лиге чемпионов. Мы рискнем и постараемся выиграть все в этом году», — цитирует Асенсио AS.
После 28 туров лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 63 очка.
Испанец в этом сезоне провел за парижан 22 матча во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 5 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|28
|12
|7
|9
|37-30
|43
|
7
|Реймс
|28
|11
|7
|10
|35-36
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40-34
|39
|
10
|Лион
|28
|11
|5
|12
|34-42
|38
|
11
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32-36
|33
|
12
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
13
|Страсбур
|28
|8
|9
|11
|30-39
|33
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|28
|8
|4
|16
|27-45
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|28
|6
|5
|17
|28-48
|23
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|22:00
|
Лилль – Марсель
|3 : 1
|6.04
|18:00
|
Ланс – Гавр
|1 : 1
|6.04
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|1 : 1
|7.04
|14:00
|
Брест – Метц
|4 : 3
|7.04
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|2 : 0
|7.04
|16:00
|
Реймс – Ницца
|0 : 0
|7.04
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|0 : 0
|7.04
|18:05
|
Монако – Ренн
|1 : 0
|7.04
|21:45
|
Нант – Лион
|1 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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