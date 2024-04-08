Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:09

Асенсио заявил о желании завоевать все трофеи с «ПСЖ» в этом сезоне

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио рассказал о целях команды на остаток сезона. Футболист намерен завоевать как можно больше трофеев.

«Наступает самая важная часть сезона, заключительный отрезок в лиге 1, мы вышли в финал Кубка Франции. Впереди что-то очень приятное в Лиге чемпионов. Мы рискнем и постараемся выиграть все в этом году», — цитирует Асенсио AS.

После 28 туров лиги 1 нынешнего сезона «ПСЖ» лидирует в турнире, набрав 63 очка.

Испанец в этом сезоне провел за парижан 22 матча во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 5 результативных передач.

Марко Асенсио
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Подоляка назвал олимпийского чемпиона Садулаева униженкой
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Забытая месть Разина и рецепт как задушить «Магнитку». Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лион» вырвал победу над «Нантом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
7
 Реймс 28 11 7 10 35-36 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 28 11 5 12 34-42 38
11
 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
12
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
13
 Страсбур 28 8 9 11 30-39 33
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 28 8 4 16 27-45 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 28 6 5 17 28-48 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 22:00
Лилль – Марсель
 3 : 1
6.04 18:00
Ланс – Гавр
 1 : 1
6.04 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 1 : 1
7.04 14:00
Брест – Метц
 4 : 3
7.04 16:00
Монпелье – Лорьян
 2 : 0
7.04 16:00
Реймс – Ницца
 0 : 0
7.04 16:00
Тулуза – Страсбур
 0 : 0
7.04 18:05
Монако – Ренн
 1 : 0
7.04 21:45
Нант – Лион
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 24
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 17 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 19 2 3
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 18 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости