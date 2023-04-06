«Нант» обыграл «Лион» и вышел в финал Кубка Франции

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«Нант» переиграл «Лион» в матче 1/2 финала Кубка Франции — 1:0. Единственный гол забил в начале второго тайма Людовик Блас.

Команда Антуана Комбуаре вышла в финал, где сыграет против победителя матча «Анси» — «Тулуза».

«Нант» является действующим победителем турнира. Победа в Кубке Франции дает прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы в следующем сезоне.