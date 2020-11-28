«Нант» изобразил встречу Салы и Марадоны на небесах
«Нант» в Twitter опубликовал рисунок, посвященный аргентинским игрокам Эмилиано Сале и Диего Марадоны. Обоих уже нет в живых. Французский клуб изобразил встречу двух аргентинцев на небесах.
В январе 2019 года Эмилиано Сала попрощался со своими бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с «Кардифф Сити». Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В ходе поисково-спасательной операции выяснилось, что самолет разбился, а футболист погиб.
Легенда футбола Диего Марадона умер на этой неделе в возрасте 60 лет. У него случилась остановка сердца.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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