«Нант» изобразил встречу Салы и Марадоны на небесах

«Нант» в Twitter опубликовал рисунок, посвященный аргентинским игрокам Эмилиано Сале и Диего Марадоны. Обоих уже нет в живых. Французский клуб изобразил встречу двух аргентинцев на небесах.

В январе 2019 года Эмилиано Сала попрощался со своими бывшими партнерами по «Нанту» и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с «Кардифф Сити». Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В ходе поисково-спасательной операции выяснилось, что самолет разбился, а футболист погиб.

Легенда футбола Диего Марадона умер на этой неделе в возрасте 60 лет. У него случилась остановка сердца.