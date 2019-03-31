Набиль Фекир: "Продление контракта с "Лионом"? Вы все увидите!"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир рассказал о целях на текущий сезон и своем будущем, информирует Get Football News France.

Ранее сообщалось, что в услугах Фекира заинтересован "Реал" и лично главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

– Летом 2018-го не случился трансфер в "Ливерпуль"? Это жизнь, теперь надо двигаться дальше, такое происходит в карьере футболиста. Не знаю, что я буду делать этим летом. Я счастлив в "Лионе", президент верит в меня, это хорошо. Продление контракта? Вы все увидите!

Главная цель для команды – это попадание в Лигу чемпионов. Также нас ждет полуфинал в Кубке Франции против "Ренна". Сделаем все возможное, чтобы завоевать трофей, – приводит слова Фекира Get Football News France.

В текущем сезоне Фекир принял участие в 31 матче "Лиона", забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

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