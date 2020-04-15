«Моя мама больше не могла выходить на улицу, не подвергаясь травле». Орье объяснил свой уход из «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серж Орье во время прямой трансляции в Instagram вспомнил скандальную историю, произошедшую с ним в 2016 году. Ивуариец в социальных сетях оскорбил в грубой форме главного тренера парижан Лорана Блана и одноклубников, за что был отстранен от основного состава.

— Если я говорю, что сожалею об этом, значит, сделал это нарочно, — сказал Орье. — Когда вы о чем-то сожалеете, это потому, что вы сделали это намеренно и говорите себе: «Черт, почему я это сделал?» В тот день, мы даже не знали, что это было. Я не представлял, что кто-то смотрит. Мы дурачились, мы были молоды... Это был не лучший период в моей жизни. Это было не то, что я сделал целенаправленно. Я сожалею из-за своей семьи. Моя мама была не в лучшем состоянии в тот период. Я был готов, но моя семья не была готова принять всю эту ненависть. Я покинул «ПСЖ», потому что в моей голове это не работало. Моя мама больше не могла выходить на улицу, не подвергаясь травле.