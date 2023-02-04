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Мостовой — об интересе «Боруссии» к Головину: «Если есть предложение, он должен им пользоваться»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитником «Монако» Александром Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

«Монако», где играет Головин, сильная команда, из года в год играет в Лиге Чемпионов. «Боруссия» очень давно что-то выигрывала. Чемпионат Франции, мне кажется, сейчас сложнее, чем Германии: там «Бавария» выигрывает из года в год.

Если есть предложение, Головин должен им пользоваться. Футбольная карьера пролетает быстро, он в «Монако» выступает здорово. Если попробует себя в другом клубе, то правильно сделает. Ему 26 лет, он зрелый и сильный футболист, в нашей сборной — лучший игрок», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-o-golovine-i-borussii-liga-1-kazhetsya-slozhnee-bundesligi-225287/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
Александр Мостовой
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
1
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 21 13 6 2 33-15 45
4
 Монако 21 12 5 4 46-29 41
5
 Ренн 21 12 4 5 40-22 40
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Ницца 21 8 7 6 24-20 31
9
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
10
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
11
 Лион 21 8 5 8 30-23 29
12
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 21 6 2 13 31-43 20
15
 Брест 21 4 7 10 23-34 19
16
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
17
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
18
 Страсбур 21 2 9 10 25-39 15
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 Осер 21 3 4 14 18-46 13
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 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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ПСЖ – Тулуза
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4.02 21:00
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 - : -
4.02 23:00
Ренн – Лилль
 - : -
5.02 15:00
Клермон Фут – Монако
 - : -
5.02 17:00
Аяччо – Нант
 - : -
5.02 17:00
Осер – Реймс
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