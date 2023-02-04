Мостовой — об интересе «Боруссии» к Головину: «Если есть предложение, он должен им пользоваться»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что полузащитником «Монако» Александром Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

«Монако», где играет Головин, сильная команда, из года в год играет в Лиге Чемпионов. «Боруссия» очень давно что-то выигрывала. Чемпионат Франции, мне кажется, сейчас сложнее, чем Германии: там «Бавария» выигрывает из года в год.

Если есть предложение, Головин должен им пользоваться. Футбольная карьера пролетает быстро, он в «Монако» выступает здорово. Если попробует себя в другом клубе, то правильно сделает. Ему 26 лет, он зрелый и сильный футболист, в нашей сборной — лучший игрок», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

В текущем сезоне Головин провел 29 матчей за «Монако», забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.