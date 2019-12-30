Морено объяснил, почему принял предложение «Монако»
22:16
Главный тренер «Монако» Роберт Морено на своей первой официальной пресс-конференции в новом клубе ответил на вопросы журналистов.
«Было много клубов, которые вышли на меня с предложениями, — приводит слова Морено Mundo Deportivo. — Но «Монако» предлагал лучшие гарантии. Да, после работы в сборной Испании мне захотелось работать главным тренером, это был лучший вариант. Мы будем работать с молодыми игроками, с хорошими футболистами. У этой команды есть большой потенциал».
42-летний Морено возглавил монегасков 28 декабря. Ранее главным тренером «Монако» был Леонарду Жардим.
Монегаски с 28 очками занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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