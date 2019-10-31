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«Монако» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, Головин заменил Фабрегаса на 13-й минуте

00:59
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«Монако» обыграл «Марсель» в 1/16 финала Кубка лиги (2:1). Победный гол забил защитник Рубен Агилар.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену на 13-й минуте, сменив Сеска Фабрегаса.

Кубок французской лиги

1/16 финала

«Монако» — «Марсель» — 2:1 (2:0)

Голы: Огюстен, 25 (1:0). Агилар, 40 (2:0). Леком, 77 — в свои ворота (2:1).

«Монако»: Леком, Жемерсон, Марипан, Бадиашиле, Агилар, Хенрикс, Фабрегас (Головин, 13), Адриэн Силва (Жил Диаш, 78), Балло-Туре, Огюстен, Бальде (Бен Йеддер, 79).

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Чалета-Цар, Амави, Сарр (Ронжье, 46), Сансон, Стротман (Кауи, 67), Пайет, Аке (Радоньич, 46), Жермен.

Предупреждения: Жемерсон, 19. Чалета-Цар, 62. Амави, 82.

Судья: Лесаж.

30 октября. Монако. Стадион «Луи II».

Монако — Марсель

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/france/cup/

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