«Монако» уступил «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч

«Сент-Этьен» в матче 12-го тура чемпионата Франции победил «Монако» — 1:0. На 59-й минуте отличился Денис Буанга. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл всю встречу. Рубен Агилар был удален в коменсированное ко второму тайму время.

«Сент-Этьен» с 18 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Монако» (15) — 15-й. От зоны вылета команду отделяют три балла.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Сент-Этьен» — «Монако» — 1:0 (0:0)

Гол: Буанга, 59.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши (Трауко, 76), Салиба, Колодзейчак, Фофана, Габриэл Силва, Будебуз, Юссуф, Кабай (Аолу, 30), Буанга, Амума (Норден, 81).

«Монако»: Леком, Глик, Бадиашиле (Ф.Балло-Туре, 78), Жемерсон, Адриэн Силва, Хенрикс, Головин, Жил Диаш, Мартинш (Агилар, 69), Бен Йеддер, Бальде (Огюстен, 65).

Предупреждения: Аолу, 32. Адриэн Силва, 79.

Удаление: Агилар, 90+2.

Судья: Бризар (Франция).

3 ноября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

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