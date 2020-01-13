«Монако» сыграл вничью с «ПСЖ», Головин провел на поле всю игру. У Неймара дубль

«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Монако» (3:3) в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс».

В составе «ПСЖ» дублем отметился форвард Неймар, еще один мяч в воротах монегасков оказался после автогола защитника Фоде Балло-Туре.

У команды Роберта Морено по разу забили форварды Виссам Бен Йеддер и Ислам Слимани, полузащитник Желсон Мартинш.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. 23-летний футболист не отметился результативными действиями в этой встрече.

«ПСЖ» с 46 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако» — 29 баллов и 8-я строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«ПСЖ» — «Монако» — 3:3 (3:2)

Голы: Неймар, 3 (1:0). Мартинш, 7 (1:1). Бен Йеддер, 13 (1:2). Балло-Туре, 24 — в свои ворота (2:2). Неймар, 42 — с пенальти (3:2). Слимани, 70 (3:3).

«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиагу Силва, Маркиньюс, Бернат, Ди Мария (Сарабия, 80), Верратти (Паредес, 80), Гей, Неймар, Икарди (Кавани, 86), Мбаппе.

«Монако»: Леком, Хенрикс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Фабрегас (Слимани, 65), Головин, Мартинш (Агилар, 82), Бен Йеддер (Адриэн Силва, 85), Бальде.

Предупреждения: Бальде, 10. Бакайоко, 84. Балло-Туре, 88.

Судья: Готье (Франция).

12 января. Париж. Стадион «Парк де Пренс».