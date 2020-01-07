«Монако» расстался с тренером вратарей, который работал в клубе больше десяти лет

«Монако» объявил об уходе из клуба тренера вратарей Андре Амитрано. 62-летний специалист работал с монегасками с лета 2009 года. Он играл за «Монако» с 1977 по 1982 год, также выступал за «Ниццу» и «Канны». В середине 1990-х начал карьеру в качестве тренера вратарей как раз в «Каннах».

Действующий контракт Амитрано с «Монако» был рассчитан до конца сезона, но стороны договорились о расторжении соглашения. Место тренера вратарей занял Хосе Самбаде, который пришел в клуб вместе с новым главным тренером Робертом Морено.