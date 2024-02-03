«Монако» продлил контракт с защитником Вандерсоном до 2028 года

«Монако» объявил о продлении контракта с защитником Вандерсоном. Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Предыдущий контракт истекал летом 2027-го. В этом сезоне 22-летний бразилец провел за монегасков 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость правого защитника сборной Бразилии в 20 миллионов евро. Вандерсон перешел в «Монако» из «Гремио» в январе 2022-го за 11 миллионов евро.