«Монако» показал тренировку Головина. Пока Александр занимается индивидуально

«Монако» в своем официальном Twitter опубликовал видео с тренировки клуба. Полузащитник Александр Головин продолжает индивидуальные занятия после восстановления от травмы.

Россиянин получил повреждение — надрыв мышцы задней поверхности бедра — в конце августа в матче чемпионата Франции с «Метцем» (1:0). Из-за этого он пропустил сентябрьские игры сборной России в Лиге наций и не вызван на октябрьские встречи.

В этом сезоне 24-летний футболист сыграл в двух встречах чемпионата Франции и отметился одной результативной передачей.