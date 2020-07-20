«Монако» показал, как встречали Нико Ковача в клубе
13:04
Главный тренер «Монако» Нико Ковач прибыл в расположение команды, сообщает Twitter монегасков.
Клуб выложил видео с прибытием хорватского специалиста. Сегодня Ковач проведет первую тренировку команды.
Welcome to Monaco ?? Niko Kovac! #Restart pic.twitter.com/Sp64jgBw4T— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) July 20, 2020
19 июля «Монако» сообщил о назначении Ковача на должность главного тренера клуба. Ранее он тренировал «Баварию».
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