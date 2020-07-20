«Монако» показал, как встречали Нико Ковача в клубе

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прибыл в расположение команды, сообщает Twitter монегасков.

Клуб выложил видео с прибытием хорватского специалиста. Сегодня Ковач проведет первую тренировку команды.

19 июля «Монако» сообщил о назначении Ковача на должность главного тренера клуба. Ранее он тренировал «Баварию».