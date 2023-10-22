Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Метцем»
Стали известны стартовые составы на матч «Монако» — «Метц» в 9-м туре французской лиги 1.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
«Монако»: Кен, Матсима, Якобс, Синго, Диатта, Фофана, Камара, Головин, Минамино, Балогун, Бен-Йеддер.
«Метц»: Укиджа, Колин, Канде, Траоре, Удол, Жан-Жак, Ндукиди, Камара, Джалло, Сабали, Эступиньян.
Игра начнется в 18.05 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ницца
|9
|5
|4
|0
|10-4
|19
|
2
|ПСЖ
|9
|5
|3
|1
|20-7
|18
|
3
|Монако
|8
|5
|2
|1
|21-11
|17
|
4
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
5
|Брест
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|15-12
|14
|
7
|Нант
|9
|4
|2
|3
|16-15
|14
|
8
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
9
|Ренн
|9
|2
|5
|2
|15-12
|11
|
10
|Тулуза
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
11
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Лорьян
|9
|2
|4
|3
|15-19
|10
|
13
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
14
|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
15
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
16
|Метц
|8
|2
|2
|4
|7-14
|8
|
17
|Лион
|8
|0
|3
|5
|6-16
|3
|
18
|Клермон Фут
|7
|0
|2
|5
|5-12
|2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.10
|22:00
|
Гавр – Ланс
|0 : 0
|21.10
|18:00
|
ПСЖ – Страсбур
|3 : 0
|21.10
|22:00
|
Ницца – Марсель
|1 : 0
|22.10
|14:00
|
Лорьян – Ренн
|2 : 1
|22.10
|16:00
|
Лилль – Брест
|1 : 0
|22.10
|16:00
|
Нант – Монпелье
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Тулуза – Реймс
|1 : 1
|22.10
|18:05
|
Монако – Метц
|- : -
|22.10
|21:45
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|5
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
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