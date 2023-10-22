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Сегодня, 17:34

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Метцем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото AFP

Стали известны стартовые составы на матч «Монако» — «Метц» в 9-м туре французской лиги 1.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Кен, Матсима, Якобс, Синго, Диатта, Фофана, Камара, Головин, Минамино, Балогун, Бен-Йеддер.

«Метц»: Укиджа, Колин, Канде, Траоре, Удол, Жан-Жак, Ндукиди, Камара, Джалло, Сабали, Эступиньян.

Игра начнется в 18.05 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 9-й тур
22 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Метц
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
2
1
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«Монако» — «Метц»: смотреть трансляцию матча лиги 1 (видео)

Гол Языджи принес «Лиллю» победу над «Брестом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
2
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
3
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 3 : 0
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 1 : 0
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
22.10 16:00
Лилль – Брест
 1 : 0
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 1 : 1
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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