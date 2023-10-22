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Сегодня, 17:15

«Монако» — «Метц»: смотреть трансляцию матча лиги 1 (видео)

Видеотрансляция матча чемпионата Франции «Монако» — «Метц» начнется в 18.05 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Александр Головин.
Александр Головин (слева).
Фото AFP

22 октября «Монако» на своем поле сыграет против «Метца» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу. Воскресная встреча пройдет на стадионе «Луи II». Начало — в 18.05 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Монако» — «Метц» доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча «Монако» — «Метц» можно с помощью соцсети «ВКонтакте».

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне 27-летний футболист провел семь матчей за команду, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Метц» располагается на 16-й строчке с 8 баллами.

Футбол во Франции: лига 1 и лига 2, новости и результаты игр, обзоры матчей команд Головина и Кузяева, статистика и турнирные таблицы в актуальном виде на сайте.

Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
0
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Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Метцем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
2
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
3
 Монако 8 5 2 1 21-11 17
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 8 2 2 4 7-14 8
17
 Лион 8 0 3 5 6-16 3
18
 Клермон Фут 7 0 2 5 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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8 тур
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10 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 3 : 0
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 1 : 0
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
22.10 16:00
Лилль – Брест
 1 : 0
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 1 : 1
22.10 18:05
Монако – Метц
 - : -
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 5 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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