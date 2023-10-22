Гол Языджи принес «Лиллю» победу над «Брестом»

«Лилль» дома обыграл «Брест» в матче 9-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 6-й минуте забил бывший полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.

«Лилль» (15 очков) поднялся на четвертое место в лиге 1. «Брест» (15) уступил сопернику четвертую строчку и спустился на пятое место в чемпионате Франции.

В параллельных матчах «Нант» на своем поле обыграл «Монпелье» (2:0), а «Тулуза» дома сыграла вничью с «Реймсом» (1:1).