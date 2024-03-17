«Монако» на своем поле примет «Лорьян» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, Франция. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Монако» — «Лорьян» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 45 очками. «Лорьян» идет на 15-й строчке в лиге 1 с 25 баллами. идет на 15-й строчке в лиге 1 с 25 баллами.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».