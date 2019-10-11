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«Монако» интересуется 21-летним нападающим «Гремиу»

22:34
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«Монако» интересуется полузащитником «Гремиу» Жаном Пьером. Французский клуб может приобрести 21-летнего бразильца в зимнее трансферное окно, сообщает Globo Esporte.

Контракт Пьера с «Гремиу» рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне атакующий полузащитнки провел 20 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Также на его счету 4 голевых передач.

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