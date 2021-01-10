«Монако» обыграл «Анже», Головин вышел на замену

«Монако» в матче 19-го тура чемпионата Франции обыграл «Анже» со счетом 3:0.

Отличились Гильермо Марипан, Кевин Фолланд и Стефан Йоветич. На 67-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник Александр Головин.

После этого матча «Монако» с 33 очками расположился на четветом месте в турнирной таблице, «Анже» с 30 очками — на седьмой строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

19-й тур

«Монако» — «Анже» — 3:0 (1:0)

Голы: Марипан, 40 (1:0). Фолланд, 72 (2:0). Йоветич, 81 (3:0).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 84), Кайю Энрике, Диоп (Агилар, 85), Фофана, Тшуамени, Мартинш (Головин, 67), Фолланд, Бен Йеддер (Йоветич, 78).

«Анже»: Бернардони, Мансо, Траоре, Тома, Думбья, Капель (Перейра Лаж, 56), Мангани, Амаду (Кулибали, 56), Фюльжини (Бютель, 76), Кабо (Тиуб, 75), Диони (Баокен, 56).

Предупреждения: Бадиашиле, 18. Фолланд, 29.

Судья: Бастьен (Франция).

9 января. Монако. Стадион «Луи II».