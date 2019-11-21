«Мне это не понравилось». Тухель недоволен поездкой Неймара на Кубок Дэвиса

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель остался недоволен поездкой нападающего Неймара на Кубок Дэвиса. Его матчи проходят в Испании. Директором соревнований является Жерар Пике — бывший партнер бразильца по «Барселоне».

— Мне это не понравилось, но что я могу сделать? — цитирует немецкого специалиста Marca. — Я не его отец, не полицейский, всего лишь тренер. После возвращения Неймар провел хорошую тренировку.



Не думаю, что я должен быть в ярости. Неймар хорошо тренировался, выполнял свои обязанности, работал усерднее других игроков. Если все будет идти хорошо, то он сыграет с «Лиллем». Точно будет известно в день матча. Тогда решим, выйдет ли он в стартовом составе или начнет матч на скамейке запасных.