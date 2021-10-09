Нападающий Лионель Месси отметил, что принял правильное решение, когда перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». По словам, 34-летнего аргентинца, у него были и другие предложения.

«Когда «Барселона» объявила, что я не останусь в команде, то я начал думать, что делать дальше, — приводит слова Месси FranceFootball. — Я должен был найти новый клуб для продолжения карьеры. У меня было несколько предложений, в том числе от «ПСЖ». Я очень благодарен клубу, потому что с самого начала ко мне очень хорошо отнеслись.

В клубе показали свою заинтересованность, проявили внимание. Я благодарен за это, и сейчас я счастлив. Были другие предложения. Однако мы довольно быстро договорились с «ПСЖ». Меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все эти составляющие облегчили переговоры.

Я подумал, что мне будет легче адаптироваться, так как в раздевалке будут мои друзья. И я не ошибся, потому что процесс адаптации был очень легким. Тем более, многие игроки говорят здесь по-испански, как и я".

Напомним, что Месси перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом этого года в статусе свободного агента. В пяти матчах за новый клуб 34-летний игрок забил 1 гол.