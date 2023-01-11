Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 22:22

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лорьяном»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Стал известен состав «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

С первых минут в составе монегасков выйдет российский полузащитник Александр Головин. 26-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 16 матчей в лиге 1, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин, Камара, Фофана, Бен-Сегир, Диатта, Эмболо.

Матч «Лорьян» — «Монако» пройдет сегодня, 11 января. Начало встречи — 23.00 (мск).

Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
Монако
Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева обошла Большунова и Овечкина. Это выяснилось по итогам опроса ВЦИОМ
Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины
Умерла супермодель 90-х Татьяна Патитц
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Италии заявили о недооценке Киевом российских военных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дешам: «Хорошо, что Ле Гре извинился перед Зиданом»

Месси выйдет в старте «ПСЖ» в своем первом матче после ЧМ-2022
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 18 9 4 5 30-24 31
8
 Клермон Фут 18 7 4 7 22-26 25
9
 Лион 18 7 4 7 27-21 25
10
 Реймс 18 5 9 4 21-23 24
11
 Тулуза 18 6 4 8 28-33 22
12
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
13
 Нант 18 3 9 6 18-24 18
14
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
15
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
16
 Аяччо 18 4 3 11 15-27 15
17
 Брест 18 3 5 10 18-33 14
18
 Осер 18 3 4 11 16-40 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 0 : 1
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 0 : 5
11.01 21:00
Брест – Лилль
 0 : 0
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 2 : 1
11.01 21:00
Нант – Лион
 0 : 0
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 13 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 15 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости