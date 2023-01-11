Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Лорьяном»

Стал известен состав «Монако» на матч 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

С первых минут в составе монегасков выйдет российский полузащитник Александр Головин. 26-летний хавбек в нынешнем сезоне провел 16 матчей в лиге 1, в которых забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Кайо Энрике, Головин, Камара, Фофана, Бен-Сегир, Диатта, Эмболо.

Матч «Лорьян» — «Монако» пройдет сегодня, 11 января. Начало встречи — 23.00 (мск).