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Сегодня, 15:38

Месси рассказал, что на его игру в «ПСЖ» влияли соседи

Виктория Кравченко
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Лионель Месси в период игры за «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в Париже. Он признался, что его семье тяжело было освоиться, а на результаты на поле влияли соседи.

«В Париже [соседи] стучали в дверь в девять или десять часов вечера, говоря, что моим детям не следует играть в футбол. Нас постоянно тревожили соседи, я много об этом думал, и это влияло на выступления на поле. В Париже на личном уровне у меня все было не очень хорошо», — цитирует Месси ESPN

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне МЛС 36-летний аргентинец провел 12 матчей за команду, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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19.05 22:00
Тулуза – Брест
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Жонатан Давид

Лилль

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Усман Дембеле

ПСЖ

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Лилль

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Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
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