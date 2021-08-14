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Месси не сыграет со «Страсбуром»

12:43
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Новичок «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет в матче второго тура лиги 1 со «Страсбуром». Пресс-служба парижан огласила список футболистов на встречу.

Аргентинец набирает форму после недавнего перехода. По той же причине встречу пропустят Неймар, Маркиньос, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Джанлуиджи Доннарумма и Марко Верратти.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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