Месси не сыграет со «Страсбуром»

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет в матче второго тура лиги 1 со «Страсбуром». Пресс-служба парижан огласила список футболистов на встречу.

Аргентинец набирает форму после недавнего перехода. По той же причине встречу пропустят Неймар, Маркиньос, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Джанлуиджи Доннарумма и Марко Верратти.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.