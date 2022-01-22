Месси имеет шанс сыграть против «Реймса»

Нападающий «ПСЖ» Месси может сыграть в матче чемпионата Франции против «Реймса»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов принять участие в предстоящем игре против «Реймса», сообщает RMC Sport.

Аргентинец уже занимается в общей группе и полностью восстановился после коронавируса. Тренерский штаб доволен его нынешней формой.

Матч 22-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Реймсом» запланирован на 23 января.

В нынешнем сезоне Месси провел 16 матчей, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.