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Сегодня, 15:15

Месси имеет шанс сыграть против «Реймса»

Нападающий «ПСЖ» Месси может сыграть в матче чемпионата Франции против «Реймса»
Иван Шитик
Корреспондент

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси готов принять участие в предстоящем игре против «Реймса», сообщает RMC Sport.

Аргентинец уже занимается в общей группе и полностью восстановился после коронавируса. Тренерский штаб доволен его нынешней формой.

Матч 22-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Реймсом» запланирован на 23 января.

В нынешнем сезоне Месси провел 16 матчей, в которых отличился 6 голами и 5 ассистами.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Обе забьют - да

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Лионель Месси
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ФК Реймс
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 42-18 50
2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Страсбур 21 10 5 6 41-25 35
5
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
6
 Монако 21 9 6 6 33-23 33
7
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
8
 Лилль 21 8 8 5 30-28 32
9
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
10
 Монпелье 21 9 4 8 34-28 31
11
 Нант 21 8 5 8 26-25 29
12
 Анже 20 6 8 6 26-27 26
13
 Брест 21 6 7 8 26-33 25
14
 Реймс 21 5 9 7 22-23 24
15
 Труа 21 5 5 11 19-29 20
16
 Метц 21 4 7 10 24-41 19
17
 Клермон Фут 21 4 6 11 20-38 18
18
 Лорьян 21 3 8 10 16-34 17
19
 Бордо 21 3 8 10 30-50 17
20
 Сент-Этьен 21 2 6 13 18-43 12
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38 тур
21.01 23:00
Лион – Сент-Этьен
 1 : 0
22.01 19:00
Брест – Лилль
 - : -
22.01 23:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.01 15:00
Метц – Ницца
 - : -
23.01 17:00
Анже – Труа
 - : -
23.01 17:00
Бордо – Страсбур
 - : -
23.01 17:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
23.01 17:00
Нант – Лорьян
 - : -
23.01 19:05
Монпелье – Монако
 - : -
23.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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Виссам Бен-Йеддер

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
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Людовик Айорк

Страсбур

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ПСЖ

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Димитри Пайет

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Ланс

 7
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

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Лорьян

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