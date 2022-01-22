Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе

Мбаппе восстановился после повреждения и вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с командой, сообщает L'Equipe.

Футболист ранее пропустил занятия в общей группе, проходившие на этой неделе. Он испытывал боли в левой приводящей мышце. Накануне Мбаппе прошел медицинское обследование.

Контракт француза с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и о желании самого форварда переехать в Мадрид.

В 19 матчах лиги 1 22-летний футболист забил 10 голов и сделал 8 результативных передач