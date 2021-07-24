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Мбаппе сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

16:51
Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе. Фото AFP
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Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен покинуть «ПСЖ». 22-летний футболист уже сообщил главному тренеру парижан Маурисио Почеттино о решении не продлевать контракт с клубом, утверждает Marca.

Мбаппе не хочет уходить из «ПСЖ» с конфликтом, но подписывать новое соглашение он также не будет.

Ранее появилась информация, что Мбаппе ждет предложения от «Реала». Действующий контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за парижский клуб 47 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 11 голевых передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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