Мбаппе сообщил Почеттино, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе твердо намерен покинуть «ПСЖ». 22-летний футболист уже сообщил главному тренеру парижан Маурисио Почеттино о решении не продлевать контракт с клубом, утверждает Marca.

Мбаппе не хочет уходить из «ПСЖ» с конфликтом, но подписывать новое соглашение он также не будет.

Ранее появилась информация, что Мбаппе ждет предложения от «Реала». Действующий контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел за парижский клуб 47 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 11 голевых передач.