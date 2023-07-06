Мбаппе признан лучшим форвардом мира по версии ESPN, Винисиус и Месси в тройке
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим форвардом по версии ESPN.
Француз стал лидером рейтинга сильнейших игроков, исполняющих в атаке не только роль наконечника, но и уходящих на фланг, действующих из глубины. Также в списке лучших есть новичок «Интер Майами» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар.
Топ 10:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
2. Винисиус Жуниор («Реал»);
3. Лионель Месси («Интер Майами»);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
5. Антуан Гризманн («Атлетико»);
6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
7. Рафаэл Леау («Милан»);
8. Лаутаро Мартинес («Интер»);
9. Кристофер Нкунку («Челси»);
10. Неймар («ПСЖ»).
5 июля Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что готов продать Мбаппе. Звездный футболист уведомил клуб, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ницца
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|0
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -