Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Эррера отметил день рождения с партнерами по «ПСЖ». Крутость фото зашкаливает

03:55
Игроки «ПСЖ» на дне рождения Андера Эрреры. Фото Instagram
Игроки «ПСЖ» на дне рождения Андера Эрреры. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера отметил день рождения. 14 августа испанцу исполнилось 32 года.

Испанский хавбек отпраздновал день рождения с партерами по парижскому клубу. На праздник к Эррере пришли Кейлор Навас, Анхель Ди Мария, Серхио Рико, Мауро Икарди, Марко Верратти Леандро Паредес и другие, а также новички клуба — Лионель Месси, Серхио Рамос, Ашраф Шакири и Джорджинью Вайналдум. При этом на дне рождения отсутствовал Кильян Мбаппе, который может покинуть клуб.

Публикация от 433 (@433)

Эррера выступает за «ПСЖ» с лета 2019 года. Также он играл за «Сарагосу», «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
15 гильз и шесть киллеров: как убили мужчину на Кутузовском проспекте
CNN сообщил об обращении Байдена к нации в связи с захватом Кабула
Фото: Как погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов 15 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд