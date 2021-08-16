Эррера отметил день рождения с партнерами по «ПСЖ». Крутость фото зашкаливает

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера отметил день рождения. 14 августа испанцу исполнилось 32 года.

Испанский хавбек отпраздновал день рождения с партерами по парижскому клубу. На праздник к Эррере пришли Кейлор Навас, Анхель Ди Мария, Серхио Рико, Мауро Икарди, Марко Верратти Леандро Паредес и другие, а также новички клуба — Лионель Месси, Серхио Рамос, Ашраф Шакири и Джорджинью Вайналдум. При этом на дне рождения отсутствовал Кильян Мбаппе, который может покинуть клуб.

Эррера выступает за «ПСЖ» с лета 2019 года. Также он играл за «Сарагосу», «Атлетик» и «Манчестер Юнайтед».