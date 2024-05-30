Чанов: «Головин — один из тех, у кого получилось по-настоящему закрепиться в европейском футболе»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — один из тех наших игроков, у кого получилось по-настоящему закрепиться в европейском футболе. По тому, что я видел, Саша показывает очень хороший уровень игры. Но не знаю, можно ли его на данный момент считать лучшим российским футболистом или нет. Уверен, у него все порядке, пусть и дальше продолжает работать и развиваться», — приводит слова Чанова Legalbet.

В минувшем сезоне 28-летний полузащитник сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнира, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2026 года.