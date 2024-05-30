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Чанов: «Головин — один из тех, у кого получилось по-настоящему закрепиться в европейском футболе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин — один из тех наших игроков, у кого получилось по-настоящему закрепиться в европейском футболе. По тому, что я видел, Саша показывает очень хороший уровень игры. Но не знаю, можно ли его на данный момент считать лучшим российским футболистом или нет. Уверен, у него все порядке, пусть и дальше продолжает работать и развиваться», — приводит слова Чанова Legalbet.

В минувшем сезоне 28-летний полузащитник сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнира, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Legalbet
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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 1 : 2
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Ланс – Монпелье
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Лорьян – Клермон Фут
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Лион – Страсбур
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