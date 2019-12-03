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Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен на 15 января

13:31
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Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» состоится 15 января, сообщает Twitter парижан.

Игра должна была состояться 1 декабря. Но встреча была перенесена на более поздний срок из-за погодных условий — метеорологическая служба объявила красный уровень опасности из-за обильных дождей, которые могут обрушиться на южные регионы страны.

«Монако» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, на 15 очков отставая от парижского клуба.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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