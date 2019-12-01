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Матч «Монако» — «ПСЖ» может быть перенесен

14:11
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Матч чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» может быть перенесен. Как сообщает AFP, метеорологическая служба объявила красный уровень опасности из-за непогоды, которая обрушится на регионы Приморских Альп и Вар. Ожидаются обильные ливни.

Власти Монако, официальные лица матча и представители клуба «Монако» проведут встречу, где обсудят, стоит ли переносить игру, которая запланирована на сегодня и должна начаться в 23.00 по московскому времени.

Монако — ПСЖ

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