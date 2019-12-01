Матч чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» может быть перенесен. Как сообщает AFP, метеорологическая служба объявила красный уровень опасности из-за непогоды, которая обрушится на регионы Приморских Альп и Вар. Ожидаются обильные ливни.

Власти Монако, официальные лица матча и представители клуба «Монако» проведут встречу, где обсудят, стоит ли переносить игру, которая запланирована на сегодня и должна начаться в 23.00 по московскому времени.