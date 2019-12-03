Матч «Бордо» — «Ним» прерывался из-за поведения болельщиков. Они протестовали против руководства клуба
Матч 16-го тура чемпионата Франции «Бордо» — «Ним» был прерван по ходу первого тайма. На 11-й минуте игры на газон выбежали фанаты «Бордо».
Как сообщает Get French Football News, фанаты вывесили баннер с критикой руководства клуба. После того, как работники стадиона попытались убрать его, фаны выразили свой протест, выбежав на газон. Они требовали переговоров с руководством клуба.
Match interrompu par Monsieur Turpin car des supporters sont venus au bord de la pelouse. Beno?t Costil est venu leur parler. #FCGBNO pic.twitter.com/Irm8EXX7KL— Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) December 3, 2019
В итоге стороны достигли компромисса — фанатам вернул баннер, а они согласились покинуть поле. Матч был возобновлен.
После первого тайма «Бордо» ведет со счетом 2:0. Дубль сделал Джош Маджа.
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