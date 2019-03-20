Мать Рабьо: "Мой сын - заложник "ПСЖ". Скоро его ждут хлеб, вода и темница"

Мать полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо Вероника раскритиковала клуб своего сына. Она также выполняет функции его агента. Футболист ранее отказался продлевать контракт с парижанами, за что был переведен в клуб.

- Это не просто мое впечатление. Адриен - заключенный "ПСЖ". Даже заложник. Скоро его ждут хлеб, вода и темница, - цитирует женщину footmercato.net, - ссылаясь на ее интервью L'Equipe. - Его держат в заложниках, потому что он уважает свой контракт и отказался расторгать его. Адриен просит только одного: уважать его контракт. Он хочет поиграть где-нибудь в другом месте. Он хочет, чтобы его контракт уважали, поскольку он уважал "ПСЖ", выходя на поле в футболке команды на протяжении семи сезонов. Все говорят, что мы уже подписали контракт с другим клубом. Но это неправда. Мы еще ничего не подписывали.

23-летний француз в текущем сезоне провел 20 матчей за "ПСЖ" и забил два мяча при двух голевых передачах. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона.

Все о чемпионате Франции - здесь.