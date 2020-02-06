«Марсель» Виллаш-Боаша обыграл «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» на своем поле проиграл «Марселю» в матче 23-го тура чемпионата Франции (0:2). Голами отметились Димитри Пайет и Неманья Радоньич.

Чемпионат Франции

Лига 1

23 тур

«Сент-Этьен» — «Марсель» — 0:2 (0:1)

Голы: Пайет, 7 (0:1). Радоньич, 85 (0:2).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши (Онора, 68), Перрен, Салиба, Фофана, Кабай (Аолу, 46), М`Вила, Хазри, Амума, Буанга, Диони (Аби, 76).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье (Лопес, 90+2), Пайет, Бенедетто (Жермен, 76), Радоньич (Стротман, 89).

Предупреждения: Амави, 25. Радоньич, 49. Ронжье, 57. Фофана, 61. Хазри, 65.

Судья: Бризар.

5 февраля. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».