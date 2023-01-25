«Марсель» не хочет возвращать Товена

«Марсель» не собирается возвращать полузащитника Флориана Товена, сообщает La Provence. 29-летний француз остался без клуба после расторжения контракта с «Тигрес».

Чемпион мира 2018 года Товен ранее играл во Франции за «Гренобль», «Бастию» и «Марсель». С 2015 по 2017 год он выступал за «Ньюкасл».

Товен с 2021 года выступал за мексиканский клуб. Он сыграл 38 матчей за «Тигрес», забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.