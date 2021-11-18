Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Марсель» наказан матчем без болельщиков за беспорядки в игре с «ПСЖ»

02:41
Полицейские закрывали щитами Неймара при подачах угловых. Фото Twitter
Полицейские закрывали щитами Неймара при подачах угловых. Фото Twitter
Теги:

Профессиональная лига Франции вынесла решение по матчу 11-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «ПСЖ». Провансальцы наказаны игрой без болельщиков.

Во время встречи болельщики «Марселя» вели себя вызывающе, поэтому полицейским пришлось закрывать щитами нападающего «ПСЖ» Неймара при подачах угловых. Представители правоохранительных органов защищали футболиста от предметов, которые бросали с трибун.

Таким образом, «Марсель» не сможет рассчитывать на присутствие болельщиков на трибунах во время игры с «Труа» 28 ноября.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции с 34 очками в 13 матчах, «Марсель» идет на 4-й строчке с 23 очками.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 причин отказаться от алкоголя
Политолог Мартынов прокомментировал задержания депутатов от КПРФ
0