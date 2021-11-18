Ковач считает, что чемпионат Франции может быть вторым по уровню в Европе

Главный тренер «Монако» Нико Ковач объяснил, почему французская лига была бы одной из лучших, если бы сохраняла талантливых игроков.

«Все говорят, что французская лига входит в пятерку лучших в Европе. Для меня это очевидно. Это физически сильная лига с очень быстрыми игроками, которые очень хороши технически. Однако лига теряет много молодых талантов, но что удивительно, так это то, что всегда появляются новые.

Каждый матч — это битва. Если вы не боретесь, у вас будут проблемы. Мои немецкие коллеги задают мне много вопросов о лиге 1 и об игроках, за которыми стоит следить. Если бы могли сохранить всех своих игроков, лига 1 была бы не только в пятерке лучших в Европе, но и второй", — цитирует L'Equipe Ковача.