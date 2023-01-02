Маркиньос рассказал о переговорах по новому контракту с «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«Да, мы обсуждаем новую сделку. Переговоры проходят очень хорошо», — приводит L'Equipe слова бразильца.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с июля 2013 года. Нынешний контракт 28-летнего футболиста действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 защитник забил 2 гола в 23 матчах за парижан.