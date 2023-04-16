Малуда: «Буду продолжать агитировать за переход Мбаппе в «Челси»
Бывший полузащитник «Челси» Флоран Малуда прокомментировал будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Я очень долго агитировал за то, чтобы он перешел в «Челси»! Пока у меня ничего не получалось (смеется), но я буду продолжать пытаться.
Не так много команд, которые могут дать ему то, что он хочет, и не так много команд, которые могут построить игру вокруг него. Он лидер, его только что назначили капитаном сборной Франции, поэтому он будет искать ключевую роль в своем следующем клубе, что может создать проблемы.
Я верю, что Мбаппе перейдет в команду АПЛ. Это вопрос времени и связей», – приводит слова Малуда Ice36.
В текущем сезоне Мбаппе провел 36 матчей за парижан во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 9 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|23
|3
|5
|73-30
|72
|
2
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
3
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|
4
|Монако
|30
|17
|7
|6
|63-42
|58
|
5
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
6
|Лилль
|30
|15
|7
|8
|54-38
|52
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|30
|11
|12
|7
|38-28
|45
|
10
|Лорьян
|30
|12
|9
|9
|42-40
|45
|
11
|Клермон Фут
|30
|11
|7
|12
|31-41
|40
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|30
|11
|4
|15
|46-50
|37
|
14
|Нант
|30
|6
|13
|11
|32-42
|31
|
15
|Осер
|30
|7
|8
|15
|27-51
|29
|
16
|Брест
|30
|6
|10
|14
|34-48
|28
|
17
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|30
|6
|3
|21
|21-55
|21
|
20
|Анже
|30
|3
|5
|22
|23-64
|14
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|3 : 0
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|- : -
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|- : -
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|- : -
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|- : -
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|25
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|24
|2
|2