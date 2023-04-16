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Сегодня, 14:56

Малуда: «Буду продолжать агитировать за переход Мбаппе в «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Челси» Флоран Малуда прокомментировал будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я очень долго агитировал за то, чтобы он перешел в «Челси»! Пока у меня ничего не получалось (смеется), но я буду продолжать пытаться.

Не так много команд, которые могут дать ему то, что он хочет, и не так много команд, которые могут построить игру вокруг него. Он лидер, его только что назначили капитаном сборной Франции, поэтому он будет искать ключевую роль в своем следующем клубе, что может создать проблемы.

Я верю, что Мбаппе перейдет в команду АПЛ. Это вопрос времени и связей», – приводит слова Малуда Ice36.

В текущем сезоне Мбаппе провел 36 матчей за парижан во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 9 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Флоран Малуда
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
3
 Марсель 30 18 7 5 54-29 61
4
 Монако 30 17 7 6 63-42 58
5
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
6
 Лилль 30 15 7 8 54-38 52
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 30 11 12 7 38-28 45
10
 Лорьян 30 12 9 9 42-40 45
11
 Клермон Фут 30 11 7 12 31-41 40
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 30 11 4 15 46-50 37
14
 Нант 30 6 13 11 32-42 31
15
 Осер 30 7 8 15 27-51 29
16
 Брест 30 6 10 14 34-48 28
17
 Страсбур 30 5 11 14 38-52 26
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 30 6 3 21 21-55 21
20
 Анже 30 3 5 22 23-64 14
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14.04 22:00
Тулуза – Лион
 1 : 2
15.04 18:00
Ренн – Реймс
 3 : 0
15.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
16.04 14:00
Лилль – Монпелье
 - : -
16.04 16:00
Осер – Нант
 - : -
16.04 16:00
Брест – Ницца
 - : -
16.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
16.04 16:00
Страсбур – Аяччо
 - : -
16.04 18:05
Монако – Лорьян
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16.04 21:45
Марсель – Труа
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Килиан Мбаппе

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Александр Ляказетт

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Неймар

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Марсель

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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