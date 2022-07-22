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Сегодня, 00:58

Решение по «Бордо» будет принято в начале следующей недели

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 21 июля, состоялось заседание национального олимпийского и спортивного комитета Франции (CNSOF), на котором было рассмотрена апелляция «Бордо». Решение будет объявлено на следующей неделе в понедельник или вторник.

«Мы смогли показать все, что должны были показать, без каких-либо проблем», — отметил президент «Бордо» Жерар Лопес.

В эту пятницу у руководства «Бордо» назначена встреча с министром спорта Амели Удеа-Кастера.

Ранее на этой неделе коммерческий суд города Бордо утвердил мировое соглашение между клубом и его кредиторами, что позволяет клубу иметь положительный денежный поток до июня 2023 года.

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«Бордо», который по итогам сезона-2021/22 вылетел из лиги 1, не смог пройти финансовую проверку, поэтому 14 июня было вынесено решение о переводе команды в третью по силе лигу. Однако руководство подало апелляцию, но она была отклонена, поэтому руководители «жирондинцев» оспорили решение в вышестоящей инстанции.

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