Решение по «Бордо» будет принято в начале следующей недели
В четверг, 21 июля, состоялось заседание национального олимпийского и спортивного комитета Франции (CNSOF), на котором было рассмотрена апелляция «Бордо». Решение будет объявлено на следующей неделе в понедельник или вторник.
«Мы смогли показать все, что должны были показать, без каких-либо проблем», — отметил президент «Бордо» Жерар Лопес.
В эту пятницу у руководства «Бордо» назначена встреча с министром спорта Амели Удеа-Кастера.
Ранее на этой неделе коммерческий суд города Бордо утвердил мировое соглашение между клубом и его кредиторами, что позволяет клубу иметь положительный денежный поток до июня 2023 года.
«Бордо», который по итогам сезона-2021/22 вылетел из лиги 1, не смог пройти финансовую проверку, поэтому 14 июня было вынесено решение о переводе команды в третью по силе лигу. Однако руководство подало апелляцию, но она была отклонена, поэтому руководители «жирондинцев» оспорили решение в вышестоящей инстанции.
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3
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
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7
|Ланс
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
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Марсель – Реймс
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