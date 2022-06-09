Ляказетт объяснил, почему решил вернуться из «Арсенала» в «Лион»

Нападающий Александр Ляказетт объяснил, почему решил вернуться в «Лион».

«Мое возвращение в «Лион» было очевидным. Пусть команда не попала в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но у нее остаются амбиции. Я считаю, что вырос как футболист и улучшил свои лидерские качества. Хочу помочь клубу. Капитанская повязка? Решать тренеру. В любом случае мне не нужна повязка, чтобы говорить с одноклубниками в раздевалке и помогать команде», — приводит пресс-служба клуба слова Ляказетта.

Ляказетт — воспитанник «Лиона», в 2017 году он перешел из французского клуба в «Арсенал». 31-летний форвард покинул лондонскую команду по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Сегодня, 9 июня, «Лион» объявил о возвращении Ляказетта. Француз подписал контракт с родной командой до конца июня 2025 года.