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Сегодня, 10:58

Ляказетт объяснил, почему решил вернуться из «Арсенала» в «Лион»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий Александр Ляказетт объяснил, почему решил вернуться в «Лион».

«Мое возвращение в «Лион» было очевидным. Пусть команда не попала в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но у нее остаются амбиции. Я считаю, что вырос как футболист и улучшил свои лидерские качества. Хочу помочь клубу. Капитанская повязка? Решать тренеру. В любом случае мне не нужна повязка, чтобы говорить с одноклубниками в раздевалке и помогать команде», — приводит пресс-служба клуба слова Ляказетта.

Ляказетт — воспитанник «Лиона», в 2017 году он перешел из французского клуба в «Арсенал». 31-летний форвард покинул лондонскую команду по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Сегодня, 9 июня, «Лион» объявил о возвращении Ляказетта. Француз подписал контракт с родной командой до конца июня 2025 года.

Александр Ляказетт
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лион
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«Лион» официально объявил о возвращении Ляказетта в клуб
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 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
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 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Мусса Дембеле

Лион

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П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

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Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
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Жемерсон

Метц

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