«Лион» продлил контракт с вратарем Лопешем

«Лион» продлил контракт с голкипером Антони Лопешем.

Новое соглашение с 31-летним португальцем рассчитано до конца июня 2025 года.

Лопеш — воспитанник «Лиона». В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 51 гол в 42 матчах за команду, отыграв 13 встреч на ноль.