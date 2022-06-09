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Сегодня, 12:58

«Лион» продлил контракт с вратарем Лопешем

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лион» продлил контракт с голкипером Антони Лопешем.

Новое соглашение с 31-летним португальцем рассчитано до конца июня 2025 года.

Лопеш — воспитанник «Лиона». В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 51 гол в 42 матчах за команду, отыграв 13 встреч на ноль.

Антони Лопеш
Футбол
ФК Лион
0
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 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
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20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
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21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
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Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

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И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

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Метц

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