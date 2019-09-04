Луис Фернандес: «Поражает, что делает со своей молодежью «ПСЖ»

Бывший директор учебного центра «ПСЖ» Луис Фернандес возмущен трансферной политикой парижского клуба. Минувшим летом «ПСЖ» продал своих воспитанников на 63,4 миллиона евро.

— Мы избавляемся от молодежи, — цитирует Le Figaro Фернандеса. — Я, видимо, ничего не понимаю в трансферной политике. Потому что у нас необычный состав. С такими игроками успешно много выступать в Лиге чемпионов. У нас нет своих вратарей, например? Но мы предпочитаем взять у «Челси» на позицию третьего вратаря поляка. Есть чему удивляться. Я ушел из клуба из-за несогласия с прежним спортивным директором Антеро Энрике. А новый директор Леонардо сказал, что для меня нет места. Понимаю, что меня не хотят слышать. Но меня поражает то, что делает с молодежью «ПСЖ».